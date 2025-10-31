Baskonia Euroliga El Baskonia encadena la segunda victoria europea ante el Efes (86-75) EITB Publicado: 31/10/2025 23:03 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2025 23:03 (UTC+1) Tras la victoria del martes ante el Dubái, el equipo vitoriano ha completado una gran semana en la Euroliga. Matteo Spagnolo, ante el Efes. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak bigarren garaipena lotu du Europan, Efes garaituta (86-75)

El Baskonia ha encadenado la segunda victoria europea, 86-75, ante el Anadolu Efes, que no ha logrado mantener el ritmo impuesto por los azulgranas.

El inicio de partido ha estado marcado por los errores de los dos equipos y la entrada del italiano Matteo Spagnolo ha cambiado la puesta en escena de los locales, que han tomado las primeras rentas a favor (22 -11).

El triple ha sido la única arma del Efes. En cambio, el Baskonia ha mostrado más confianza. En ese momento han comenzado a entrar los lanzamientos de los turcos, que han movido mejor el balón y han entrado en el partido (43-39).

Spagnolo ha tomado la responsabilidad anotadora en ataque, pero los de Igor Kokoskov han aprovechado los desajustes en los cambios defensivos de un Baskonia que no lograba romper el partido (65-58).

Pero el tiempo jugaba en contra de los turcos, mientras Tim Luwawu-Cabarrot ha cerrado el partido (86-75).