Baskonia Euroliga La Virtus Bolonia de Dusko Ivanovic, rival del Baskonia en la Euroliga, el jueves EITB Publicado: 05/11/2025 19:15 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 19:15 (UTC+1) El equipo de Paolo Galbiati lleva tres victorias consecutivas, todas ellas en el Buesa Arena, donde juega también ante el conjunto italiano. Hamidou Diallo Baskonia; IMAGEN: EFE

Euskaraz irakurri: Dusko Ivanovicen Virtus Bolonia izanen da Baskoniaren aurkaria Euroligan, ostegunean

La Virtus Bolonia, que entrena Dusko Ivanovic, pondrá a prueba este jueves la buena racha del Baskonia; si el equipo vasco vence al conjunto italiano, encadenará cuatro triunfos consecutivos, tres de ellos en Euroliga.

El Baskonia, que cambió su racha la semana pasada con tres victorias en casa, ante Dubái, Efes y Tenerife, puede seguir alargando su buen momento, en el que será el cuarto encuentro consecutivo en el Buesa Arena. El equipo vitoriano continúa con las bajas de Markus Howard y Trent Forrest, y tiene entre algodones a Tadas Sedekerskis, que estará disponible para este jueves.

La Virtus Bolonia llega a Vitoria-Gasteiz con la ausencia de Abramo Canka, y con un balance de cuatro triunfos y cuatro derrotas, que le colocan en la zona media de la clasificación europea. Se avecina un duelo anotador entre dos de los mejores del momento en ese apartado, Tim Luwawu-Cabarrot y Carsen Edwards, gran fichaje del equipo italiano.

El conjunto de Ivanovic solo ha ganado un partido fuera de su cancha en este curso, pero ha sido capaz de imponerse al Panathinaikos. Sin duda, un aviso para el Baskonia, que llega con la moral muy alta a este encuentro.