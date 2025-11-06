Baskonia Buesa Arena Baskonia consigue su tercera victoria consecutiva en Euroliga ante la Virtus de Ivanovic (87-76) EITB Media Publicado: 06/11/2025 22:36 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 22:57 (UTC+1) Así, los azulgranas, que cambiaron su dinámica la semana pasada con tres victorias en casa ante Dubái, Efes y Tenerife, han seguido alargando su buen momento. Un momento del encuentro de Euroliga disputado en el Buesa Arena. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak hirugarren garaipena jarraian lortu du Euroligan Ivanovicek zuzendutako Virtusen aurka (87-76)

Baskonia ha conseguido su cuarta victoria consecutiva y la tercera en Euroliga ante la Virtus de Bolonia, dirigida por el exbaskonita Dusko Ivanovic (87-76). Des esta manera, los alaveses continúan enderezando su rumbo en competición.

Así, los azulgranas, que cambiaron su dinámica la semana pasada con tres victorias en casa ante Dubái, Efes y Tenerife, han seguido alargando su buen momento en el que ha sido el cuarto encuentro consecutivo en el Fernando Buesa Arena.

Luwawu-Cabarrot y Diallo han sido los máximos anotadores baskonistas, con 16 y 14 puntos respectivamente. El equipo vitoriano ha estado muy bien en la selección de tiro (53 % de acierto en tiros de campo) y sigue progresando en defensa, dejando en 76 puntos al quinteto rival.

Ficha técnica:

87 - Baskonia (23+23+19+22): Simmons (7), Villar (4), Diallo (14), Sedekerskis (13) y Diop (4) -cinco inicial-, Nowell (9), Spagnolo (9), Diakité (2), Frisch (3), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (6) y Hrabar (-).

76 - Virtus Bolonia (14+20+23+19): Edwards (13), Vildoza (-), Jallow (10), Alston Jr. (5) y Smailagic (3) -cinco inicial-, Pajola (3), Niang (18), Diarra (4), Hackett (-), Taylor (-), Diouf (10) y Morgan (10).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Milos Koljensic (Montenegro), Maxime Boubert (Francia). Eliminaron por faltas a Pajola. Señalaron falta técnica a Alston (min.29).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7534 espectadores. Antes del encuentro las dos plantillas posaron con una pancarta de ánimo para Achille Polonara, exjugador de los dos clubes, recién salido del coma por una complicación tras un transplante de médula.