Baskonia Euroliga El Baskonia juega este martes ante el Hapoel Tel Aviv, en Sofía, en la Euroliga Publicado: 10/11/2025 19:04 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2025 19:04 (UTC+1) Los de Galbiati se enfrentan a un equipo que ha ganado siete de los nueve partidos que ha jugado en la competición. El equipo vasco busca su cuarto triunfo, después de lograr tres de manera consecutiva. Luwawu Cabarrot; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

Leer en Castellano: Baskoniak Hapoel Tel Aviven aurka jokatuko du asteartean Euroligako partida, Sofian

El Baskonia juega ante el Hapoel Tel Aviv en la décima jornada de la temporada regular de la Euroliga de la temporada 2025-2026, este martes, en Sofía, en Bulgaria, desde las 20:05 horas. Los de Paolo Galbiati se enfrentan a un equipo, el Hapoel, que ha ganado siete de los nueve partidos que ha jugado en la competición; el equipo vasco busca su cuarto triunfo, después de lograr tres de manera consecutiva, en el Buesa Arena.

Galbiati podrá contar con Markus Howard, recuperado de una lesión en un dedo de su mano que se produjo hace casi un mes; el que no podrá jugar será Trent Forrest, que sigue de baja por problemas en una rodilla. En el Hapoel Tel Aviv, Bruno Caboclo, Tomer Ginat y Dan Madar no estarán a disposición del entrenador, Dimitris Itoudis.

Será uno de los últimos partidos del Hapoel en Sofía, ya que la Euroliga ha decidido que los dos equipos de Israel puedan volver a jugar en casa en el mes de diciembre. El rival del Baskonia es el máximo anotador de la Euroliga, y cuenta con jugadores como Vasilije Micic, Elijah Bryant, Dan Oturu o Antonio Blakene.