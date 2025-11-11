Baskonia Euroliga El Hapoel Tel-Aviv frena en seco la buena racha del Baskonia (114-89) EITB Media Publicado: 11/11/2025 22:48 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 23:00 (UTC+1) El equipo israelí se ha dado un festín anotador ante una débil defensa del Baskonia, que ha frenado su racha de tres triunfos consecutivos en Euroliga. Los israelíes han demostrado su gran momento de juego y han derrochado su talento ofensivo liderado por Elijah Bryant. Un momento del choque disputado en Sofía (Bulgaria). Imagen: Baskonia Whatsapp

El Baskonia ha evaluado este martes su momento en la Euroliga lejos de casa en un duelo inédito ante el Hapoel Tel-Aviv, uno de los equipos más en forma en la actualidad. Así, lo ha demostrado el conjunto israelí, que ha roto la buena racha del equipo alavés (114-89). El equipo de Galbiati se ha deshecho en el último cuarto.

Tras lograr tres triunfos consecutivos en casa en la competición continental, los azulgranas afrontaban la prueba de fuego de conseguir la primera victoria como visitante en Europa, pero no ha sido posible.

El Hapoel Tel-Aviv se ha dado un festín anotador ante una débil defensa del Baskonia, que ha frenado su racha de tres triunfos consecutivos en la décima jornada de la Euroliga, en la que los israelíes han demostrado su gran momento de juego y han derrochado su talento ofensivo liderado por Elijah Bryant.

El escolta del equipo israelí ha firmado un partido casi perfecto con 24 puntos, 9 rebotes y 38 créditos de valoración y ha marcado el ritmo del equipo de Dimitris Itoudis que ha demostrado por qué es el máximo anotador del campeonato.

El entrenador italiano ha podido contar con Markus Howard, que se ha recuperado de una lesión en un dedo de su mano que se produjo hace casi un mes. El que no ha podido jugar ha sido Trent Forrest, que sigue de baja por problemas en una rodilla.

- Ficha técnica:

114 - Hapoel Ibi Tel-Aviv (26+32+28+28): Bryant (24), Micic (11), Malcolm (11), Motley (8) y Oturu (10) -cinco inicial-, Jones (15), Blakeney (15), Wainright (2), Odiase (2), Ennis (10), Palatin (3) y Timor (3).

89 - Baskonia (24+24+26+15): Simmons (10), Villar (2), Diallo (11), Kurucs (9) y Diop (2) -cinco inicial-, Nowell (-), Spagnolo (11), Diakité (13), Frisch (-), Luwawu-Cabarrot (19), Sedekerskis (4) y Howard (8).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Thomas Bissuel (Francia), Gentian Cici (Albania) Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Howard (min.17).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Euroliga, disputado en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria).