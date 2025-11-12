Baskonia Euroliga Baskonia buscará reencontrarse con la victoria en Belgrado EITB Publicado: 12/11/2025 21:47 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2025 21:50 (UTC+1) El conjunto vasco visita este jueves el Aleksandar Nikolic Hall para medirse al colista Maccabi Tel-Aviv en la jornada 11 de la Euroliga después de la derrota sufrida ante el otro equipo israelí, el Hapoel Tel-Aviv. Matteo Spagnolo. IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak garaipenaren bidera itzuli nahi du Belgraden

Baskonia buscará volver a la senda de la victoria este jueves en Belgrado, en el partido de la jornada numero 11 ante el Maccabi Tel-Aviv, el partido tendrá lugar en el Aleksandar Nikolic Hall, a las 21:00. Los vascos se enfrentarán al otro equipo israelí de la competición tras la dura derrota ante el Hapoel Tel-Aviv en la anterior jornada.

El Hapoel fue mucho más enérgico que los azulgranas, Baskonia no mostró la actitud necesaria en defensa y eso quedó reflejado en el marcador. Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia, comentó que "muchos jugadores" no habían mostrado "el fuego necesario para competir" ·

De cara al partido del jueves el jugador de Baskonia Matteo Spagnolo ha animado al equipo a dar "un paso adelante". Además, el jugador italiano explico lo comentado por los jugadores del equipo para el partido ante el Maccabi: "Hemos visto el vídeo para ver los errores, hemos hablado entre nosotros y hay que hacer mejor las cosas y algunas situaciones de juego".

Por su parte, el equipo dirigido por Oded Kattash afronta sus últimos partidos antes de volver a jugar en Israel a partir de diciembre. Maccabi es el colista de la Euroliga con dos victorias y ocho derrotas, las ultimas cuatro de forma consecutiva, aunque esas dos victorias llegaron ante los favoritos a ganar la Euroliga el Hapoel y el Real Madrid.