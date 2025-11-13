Baskonia Euroliga El juego interior del Maccabi deja sin premio al Baskonia y prolonga su maldición lejos de Vitoria (89-83) EITB Media Publicado: 13/11/2025 23:26 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 23:43 (UTC+1) El conjunto vitoriano ha abusado del tiro exterior y no ha podido contener a los hombres altos del conjunto israelí a pesar de mejorar su defensa en la segunda mitad. Es la quinta derrota de los alaveses fuera de casa. Una pugna del partido disputado en Belgrado (Serbia). Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Makabiren barne jokoak saririk gabe utzi du Baskonia, eta etxetik kanpo bolada txarra luzatu du (89-83)

El juego interior del Maccabi Tel-Aviv ha dejado sin opciones al Baskonia, 89-83, que ha abusado del tiro exterior y no ha podido contener a los hombres altos del conjunto israelí a pesar de mejorar su defensa en la segunda mitad.

TJ Leaf y Romain Sorkin con 30 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias entre ambos y la segunda mitad de Jimmy Clark han sido clave en la quinta derrota de los alaveses fuera de casa, que han reaccionado y empatado el choque a 66, pero solo han anotado cuatro puntos en los últimos cinco minutos del encuentro.

Tim Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons han vuelto a ser los mejores de un equipo que ha echado en falta a más protagonistas y no ha logrado anotar los tiros abiertos en la recta final.

Los problemas de faltas en los interiores azulgranas han obligado a Paolo Galbiati a jugar con un quinteto muy pequeño durante muchos minutos.

Ficha técnica:

89 - Maccabi Tel-Aviv (25+28+18+18): Blatt (4), Walker IV (10), Brissett (2), Sorkin (13) y Hoard (17) -cinco inicial-, Clark III (11), Rayman (3), Dowtin Jr. (10) y Leaf (19).

83 - Baskonia (18+25+25+15): Simmons (12), Villar (-), Diallo (11), Sedekerskis (9) y Diop (4) -cinco inicial-, Nowell (4), Spagnolo (7), Diakité (5), Frisch (5), Luwawu-Cabarrot (19), Kurucs (2) y Howard (5).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Milivoje Jovcic (Serbia), Huseyin Celik (Turquía). Eliminaron por faltas personales a Diakité (min.37) y Kurucs (min.38). Señalaron falta técnica a Diop (min.20).

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga, disputado en el Alexander Nikolic Hall de Belgrado (Serbia).