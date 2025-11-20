Baskonia Nuevo Nombre Kosner dará nombre al Baskonia, en la Liga Endesa y en la Euroliga, hasta el final de la temporada 2025-2026 EITB Publicado: 20/11/2025 18:20 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 18:20 (UTC+1) Así, el equipo vasco vuelve a tener un patrocinador principal que da nombre al equipo. Kosner ya lucía en la camiseta del conjunto vitoriano, y ahora, también sonará en sus nominaciones. Kosner Baskonia Whatsapp

La marca de climatización Kosner dará nombre al Baskonia, tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, hasta el final de la presente campaña, según ha anunciado el club vitoriano.

En las últimas temporadas, el Baskonia no había tenido patrocinador principal que diera el nombre al equipo; el último fue TDSystems, y antes, entre otros, tuvo a Laboral Kutxa, Bitci o Taugrés.

Kosner, firma navarra, ya lucía en la camiseta del equipo vitoriano y a partir de este jueves también sonará en sus nominaciones del equipo.