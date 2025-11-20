Baskonia 12ª jornada Kosner Baskonia y Bayern Munich, dos estilos opuestos se citan este viernes en Vitoria-Gasteiz, en la Euroliga EITB Publicado: 20/11/2025 18:37 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 18:37 (UTC+1) El partido va a comenzar a las 20:30 horas, en el Buesa Arena. Hamidou Diallo Baskonia, IRUDIA: EUROPA PRESS Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak eta Bayern Munichek Gasteizen jokatuko dute Euroligako partida ostiral honetan

Dos estilos opuestos, el del Kosner Baskonia y el del Bayern Munich, se citarán este viernes en el Buesa Arena, en el duelo correspondiente a la decimosegunda jornada de la Euroliga. La velocidad del equipo vasco chocará de frente con el ritmo pausado y la serenidad del conjunto alemán, que se presenta en la capital vasca con cinco victorias y seis derrotas.

El entrenador del Bayern Munich, Gordon Herbert, tiene las dudas del exbaskonista Kamar Baldwin y Wenyen Gabriel, y están descartados Elías Harris y Rokas Jokubaitis. Se trata de un equipo que, hasta la fecha, ha destacado por su juego interior, pero la última llegada de Spencer Dinwiddie, base procedente de la NBA, ha cambiado el dibujo de un equipo que suma dos derrotas consecutivas, por solo dos y un punto.

El Bayern Munich únicamente han logrado una victoria como visitante, en París (82-86), y siempre que ha pasado de 80 puntos ha logrado el triunfo.

El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, no podrá contar aún con el base Trent Forrest, que afronta la recta final de su recuperación, y tiene a varios jugadores tocados por un virus estomacal que afecta a la plantilla. El Baskonia vuelve a casa tras cuatro derrotas consecutivas como visitante entre Liga Endesa y Euroliga, y se agarra al empuje de su afición para recuperar sensaciones.