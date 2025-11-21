Baskonia Euroliga El Kosner Baskonia reacciona y vence con soltura al Bayern (95-73) EITB Publicado: 21/11/2025 22:38 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2025 22:38 (UTC+1) Los vascos cambiaron el guion del partido tras los primeros diez minutos y se han apoderado del duelo. Baskonia 95-73 Bayern. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kosner Baskonia garaiz esnatu da Bayerni irabazteko (95-73)

El Kosner Baskonia ha reaccionado este viernes tras cuatro derrotas consecutivas y ha vencido con soltura al Bayern Múnich por 95-73 en la 12ª jornada de la Euroliga.

Los alemanes han entrado con más chispa en el partido y se han aprovechado de los errores del Baskonia. Ocho puntos seguidos de Andreas Obst han abierto la primera brecha a favor del Bayern, 14-26.

Los de Paolo Galbiati han mejorado su defensa y han encontrado su aro para endosar regresar al partido con un 8-2. Dos triples consecutivos de Markus Howard han igualado el choque a 31 y el trabajo defensivo de los azulgranas les ha colocado por delante por primera vez en el partido, 42-41.

El intercambio de triples ha mantenido a los vascos por delante del Bayern. Varias acciones defensivas de mérito, la irrupción de Tim Luwawu-Cabarrot y el crecimiento de Khalifa Diop ha dado la máxima renta hasta el momento a los locales, 67-57.

El último cuarto ha comenzado más trabado. Los dos equipos se han empeñado en dificultar a su rival cualquier tipo de avance y ha sido el Baskonia el que ha salido beneficiado de su trabajo defensivo con varias recuperaciones que le han permitido seguir por delante, para acabar ganando por 95-73.