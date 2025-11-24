Baskonia Euroliga El Kosner Baskonia busca ante el Zalgiris, el martes, su primer triunfo como visitante en la Euroliga EITB Publicado: 24/11/2025 18:58 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 18:58 (UTC+1) El equipo vasco llega al partido de Kaunas con cuatro victorias en doce jornadas, en tanto que el Zalgiris ha sumado siete. El encuentro comenzará a las 19:00 horas. Diallo Baskonia; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

El Kosner Baskonia afronta este martes ante el Zalgiris, en Kaunas, el reto de conseguir su primer triunfo como visitante esta temporada en la Euroliga.

Tras doce jornadas, el Baskonia ha ganado cuatro partidos, todos ellos en casa y de forma consecutiva. De hecho, el equipo vasco llega a este duelo después de ganar dos encuentros seguidos, ante Bayern Munich y Surne Bilbao, en el Buesa Arena, después de cuatro derrotas consecutivas lejos de Vitoria-Gasteiz.

Con Trent Forrest lesionado, el entrenador Paolo Galbiati tiene disponible al resto del equipo. El Zalgiris Kaunas ha ganado tres partidos más que el Baskonia, siete, y es quinto en la clasificación.



Dovidas Giedraitis apunta a ser su única baja, mientras que Arnas Butkevicius es duda.