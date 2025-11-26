Baskonia Euroliga Un mal cuarto periodo condenó al Kosner Baskonia ante el Zalgiris (82-67) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 26/11/2025 09:21 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 09:59 (UTC+1) El equipo local remontó el partido con una gran actuación en el último cuarto, con la participación destacada del francés Sylvain Francisco. Tim, jugador del Kosner Baskonia, en el encuentro ante el Zalgiris. @baskonia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak galdu egin du Zalgirisen aurka, laugarren laurdenean gainbehera joan ostean

El Kosner Baskonia perdió este martes por 82-67 en su visita al Zalgiris Kaunas durante la jornada 13 en la fase regular de la Euroliga, con otra actuación destacada del base francés Sylvain Francisco en las filas del equipo local, que ha remontó a los vitorianos gracias a un estupendo cuarto cuarto.

En el Zalgirio Arena, los vitorianos empezaron con un parcial de 2-10 y estiraron la ventaja (12-24) a 1:09 de terminar el primer cuarto, pero Ignas Brazdeikis y Maodo Lô clavaron sendos triples y lo mitigaron.

El inicio del siguiente cuarto alargó el duelo de Francisco y Luwawu-Cabarrot como referentes ofensivos, si bien el desempeño coral de los baskonistas mantuvo las distancias en el marcador. Al descanso (37-42) no estaban echando de menos a Markus Howard, ausente debido a un traumatismo craneofacial que se produjo en un entrenamiento durante la víspera.

Eso sí, la producción del Zalgiris en ataque logró limar su desventaja en un tercer cuarto que acabó igualado (54-54). De cara al cuarto y definitivo periodo, los pupilos de Tomas Masiulis tomaron el mando de todo y el Baskonia colapsó. Además, Francisco aupó a un Zalgiris que en pocos minutos superó la decena de puntos a favor (69-59).

Un triple de Tubelis y más adelante otro de Ulanovas sentenciaron el triunfo de los locales, que les sirvió para situarse en la quinta posición de la clasificación; mientras que los de Galbiati siguen en la zona de abajo (17º lugar).