Baskonia
Baloncesto
Hamidou Diallo deja el Baskonia y le sustituye el lituano Gytis Radzevicius
AGENCIAS | EITB MEDIA
El exterior lituano, de 30 años, llega procedente del Rytas Vilnius, donde ha sido una pieza importante durante los últimos años.
Gytis Radzevicius, Baskoniako jokalaria
Euskaraz irakurri: Hamidou Diallok ez du Baskonian jarraituko; Gytis Radzevicius lituaniarrak ordezkatuko du
Kosner Baskonia anunció este miércoles la salida del alero Hamidou Diallo, con el que alcanzó un acuerdo para la rescisión de su contrato a través de un pacto económico, tras recibir el jugador una oferta de China, y le ha sustituido por el lituano Gytis Radzevicius.
El movimiento se llevó a cabo después de que el propio jugador Diallo "manifestara su deseo de salir" del equipo, según indicó el club azulgrana. Diallo llegó este verano a la entidad vasca procedente de China con un contrato por dos temporadas, que decidió romper para volver a la liga asiática.
Su sustituto será otro alero, el lituano Gytis Radzevicius, que ha firmado hasta final de temporada, aunque el club podría ampliar el contrato del alero báltico una temporada si lo estima oportuno. El exterior lituano, de 30 años, llega procedente del Rytas Vilnius, donde ha sido una pieza importante durante los últimos años.
¿¿ Gytis Radzevicius, nuevo jugador de Baskonia hasta final de temporada— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 3, 2025
¿ https://t.co/Nf4crQ4xYt
Ongi etorri, Gytis! ¿¿ pic.twitter.com/0QE1Y4BeaN