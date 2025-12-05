Baskonia Euroliga Un buen tercer cuarto da la victoria al Kosner Baskonia ante el Milan (88-78) AGENCIAS | EITB Publicado: 05/12/2025 22:47 (UTC+1) Última actualización: 05/12/2025 22:47 (UTC+1) Howard y Brooks se intercambiaron triples y el tiempo ha corrido para certificar otra victoria más del Baskonia al calor de su público por 88-78. Baskonia vs Milan. Foto: EFE Whatsapp

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 88-78 al EA7 Emporio Armani Milan, con destacado papel del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, en un partido correspondiente a la jornada 14 de la Euroliga y saldado con triunfo para los locales tras haberse escapado en el tercer periodo.

En el Buesa Arena, los locales han dominado el marcador desde el principio, pero sin excesivas ventajas. Matteo Spagnolo ha destacado en la faceta anotadora dentro de una actuación coral, mientras que Devin Booker tomó la responsabilidad visitante en el primer cuarto, 23-20.

El Baskonia ha dado un estirón (35-27) tras un triple de Spagnolo y otro de Luwawu-Cabarrot. A la vuelta de vestuarios, Kobi Simmons ha retomado la cuenta encestadora del cuadro vitoriano con otro triple. Los pupilos de Paolo Galbiati han cuajado una jugosa renta (67-49).

Howard y Brooks se intercambiaron triples y el tiempo ha corrido para certificar otra victoria más del Baskonia al calor de su público por 88-78.