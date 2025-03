Baskonia Euroliga El ALBA Berlín deshace los cálculos del Baskonia (97-90) AGENCIAS | EITB Media Publicado: 14/03/2025 08:50 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2025 11:22 (UTC+1) El equipo alemán ha deshecho los cálculos del Baskonia con un cómodo triunfo por 97-90, que ha dejado sin opciones al equipo de Pablo Laso de cara a la pelea por entrar en la siguiente fase de la Euroliga. ALBA Berlín VS. Baskonia (97-90) Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: ALBA Berlinek Baskoniaren kalkuluak desegin ditu (97-90)

El Baskonia perdió (97-90) este jueves ante el ALBA Berlín en la jornada 29 de la Euroliga con una actuación desastrosa en casa del colista que empina hasta casi lo imposible llegar al 'Top 10' y optar a los 'playoffs' de la máxima competición continental.



Los de Pablo Laso tenían poco margen de error pero la derrota en casa del peor equipo del torneo no entraba en los planes. Los de Gasteiz fueron un mar de pérdidas (19), no tuvieron puntería y tampoco cerraron el rebote en el Uber Arena. Con cinco jornadas por delante, el Baskonia se queda a tres victorias, que pueden ser cuatro el viernes, del 'Top 10' que da acceso al 'play-in'.



El cuadro azulgrana entró en un toma y daca con los alemanes que no supo sujetar sin recursos ni fe para ganar en Berlín. Nikos Rogkavopoulos (17 puntos) fue el mejor con diferencia de un Baskonia que empezó a lomos de un Chima Moneke que desapareció después de hacer diez puntos en el primer cuarto. Con porcentajes bajos, una vez más representados en Markus Howard, los de Laso se fueron quedando atrás incapaces de sacar la defensa.



El colista leyó en el gesto del rival poca intención de remar en el barro y se fue a por la primera victoria ante su público en cuatro meses. El técnico español Pedro Calles, al frente del ALBA desde el día anterior, tuvo un debut glorioso gracias a una actuación coral. Matt Thomas (21 puntos), Gabriele Procida, William McDowell-White, Martin Hermannsson o Robert Baker fueron la solución a los aislados intentos del Baskonia por evitar el desastre.

El Baskonia se queda en 12 y necesitará un milagro para evitar que el proyecto de Laso falle en Europa en su primera temporada, después de no estar en la Copa del Rey y, de momento, verse fuera del 'Top 8' de la Liga Endesa.

Ficha técnica

,97 - Alba Berlín (26+24+25+22): Hermannsson (13), Spagnolo (2), Baker (12), Olinde (4) y McCormack (4) -cinco inicial-, Procida (13), Thomas (21), Rapieque (2), Mcdowell-White (7), Wetzell (11), Schneider (-) y Delow (8).

90 - Baskonia (24+22+23+21): Forrest (5), Luwawu-Cabarrot (14), Sedekerskis (5) Moneke (11) y Diop (13) -cinco inicial-, Rogkavopoulos (17), Baldwin (4), Howard (15) y Hall (6).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Seffi Shemmesh (Israel) y Guido Giovannetti (Italia). Sin eliminados.