Bilbao Basket Lesión Bagayoko sufre una "subluxación" en el hombro derecho EITB Media Publicado: 25/09/2025 17:04 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2025 17:28 (UTC+2) El parte médico publicado por el Bilbao Basket apunta que "tras valoración de la lesión por diferentes especialistas" el equipo médico del club "ha decidido iniciar un tratamiento conservador" para solucionar la lesión del pívot maliense. El pívot maliense del Surne Bilbao Basket Bassala Bagayoko. Imagen: Bilbao Basket Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bagayokok lesioa du eskuin besaburuan

El jugador del Surne Bilbao Basket Bassala Bagayoko sufre una "subluxación" en el hombro derecho que le va a obligar a causar baja en la final de la Euskal Kopa que va a enfrentar al equipo vizcaíno con el Baskonia este jueves en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo.

El parte médico publicado por la entidad bilbaína apunta además que "tras valoración de la lesión por diferentes especialistas" el equipo médico del Bilbao Basket "ha decidido iniciar un tratamiento conservador" para solucionar la lesión del pívot maliense.

De cara a este derbi vasco, el último test de preparación del equipo de Jaume Ponsarnau antes de empezar la temporada 2025-25 el 4 de octubre en la pista del Unicaja, el técnico recupera al alero serbio Stefan Lazarevic, baja en el partido del pasado domingo frente al Hiopos Lleida.