Bilbao Basket BILBAO BASKET - PERISTERI El Surne Bilbao Basket cae ante el Peristeri en el inicio de la FIBA Europe Cup (81-84) Publicado: 14/10/2025 22:41 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 22:51 (UTC+2) El conjunto bilbaíno ha perdido en Miribilla tras ceder una amplia ventaja frente a un Peristeri que ha sabido aprovechar su momento en el tramo final del encuentro. Martin Krampelj y Jake Van Tubbergen. Imagen: EFE

El Surne Bilbao Basket ha caído ante el Peristeri en su primer encuentro en la FIBA Europe Cup, y lo ha hecho por un ajustado 81-84, en un partido que ha tenido encarrilado durante muchos minutos. Los de Jaume Ponsarnau han llegado a mandar por 18 puntos en el segundo cuarto (48-30), gracias a un buen trabajo colectivo y a la aportación de jugadores como Hilliard, Petrasek y Normantas. El dominio local se ha mantenido hasta el descanso, que ha llegado con un favorable 48-33.

Tras el descanso, el Peristeri ha comenzado a recortar distancias liderado por Álvaro Cárdenas, autor de 22 puntos y pieza clave en la reacción visitante. El conjunto griego ha aumentado su nivel defensivo y ha ido creciendo en ataque con el aporte de Nichols y Harris. Un parcial de 0-12 en los minutos finales ha dado la vuelta al marcador y ha descolocado a los locales, que han perdido claridad en los instantes decisivos.

El Bilbao Basket, vigente campeón del torneo, ha tenido en su mano empezar con victoria, pero ha terminado cediendo en un final apretado.

Ficha técnica:

81 - Surne Bilbao Basket (23+25+17+16): Frey (2), Normantas (11), Hilliard (17), Krampelj (3) y Hlinason (10) -cinco inicial-; Pantzar (5), Jaworski (12), Font (5), Petrasek (10), Sylla (6) y Errasti.

84 - Peristeri BC (16+17+24+27): Cárdenas (22), CJ Harris (18), Jankovic (4), Van Tubbergen (6) y Payne (8) -cinco inicial-; Nichols (21), Abercombrie (5), Mouratos, Kaklamanakis y Petrakis.

Parciales: 23-16, 48-33 (descanso); 65-57 y 81-84 (final).

Árbitros: Nikola Perlic (Croacia), Diogo Martins (Portugal) y Julien Malane (Luxemburgo). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo E de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 3.728 espectadores. Dato oficial. Presenció el partido el nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo.