Bilbao Basket
FIBA Europe Cup
El Bilbao Basket se da un homenaje en Georgia frente al Kutaisi (62-113)
EITB Media
El choque ya se presumía un trámite para los 'hombres de negro' y los vizcaínos han hecho buenos los pronósticos. Los 113 puntos anotados por el Surne en Georgia suponen un nuevo récord histórico del equipo bilbaíno en cualquier competición, europea o ACB.
Un momento del partido frente al Kutaisi 2010 en Georgia. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bilbao Basketek Kutaisi jipoitu du Georgian (62-113)
El Surne Bilbao Basket se ha dado un homenaje en Georgia frente al Kutaisi 2010 en el partido de la tercera jornada de la Copa FIBA Europa disputado esta tarde en un Tbilisi Arena prácticamente vacío, ya que el conjunto georgiano no juega la competición europea en el Kutaisi Sport Palas, la cancha de su ciudad, sino en la de la capital del país, a unos 200 km de distancia y tres horas de trayecto en coche.
El choque ya se presumía un trámite para los 'hombres de negro' en vista de cómo está trascurriendo el Grupo E de la Copa FIBA Europa, en la que los de Jaume Ponsarnau ganaron en la jornada precedente por 54 puntos a domicilio (51-105) a un rival, el PUMPA Basket Brno, que a su vez se había impuesto con contundencia en Georgia (66-84).
El Bilbao Basket ha empezado mandando en el marcador y en la cancha desde el primer segundo de partido. Así, el festival anotador de los hombres de negro ha dejado el primer parcial en un 15-31. En el segundo cuarto, la dinámica no ha cambiado y los bilbaínos han acrecentado todavía más la distancia en el luminoso al descanso (27-61).
Tras el descanso, el monólogo ha continuado dejando el marcador en un 49-85 al término del tercer cuarto. El apabullante dominio de los vizcaínos se ha vuelto a plasmar en el último cuarto finiquitando un choque sin historia (62-113).
Los 113 puntos anotados por el Surne en Georgia suponen un nuevo récord histórico del equipo en cualquier competición, europea o ACB.
Los canteranos Bingen Errasti, de 18 años, y Kepa de Castro, de 21, han sustituido hoy a Aymar Sylla y Harald Frey en la rotación del Surne. Ambos han gozado de tiempo de juego e, incluso, han anotado. Sylla, que ya fue baja el domingo frente al MoraBanc Andorra por un proceso vírico, sigue su proceso de recuperación en Bilbao mientras que en el caso de Frey el técnico decidió dar descanso al base noruego en esta cita.
Así que el Surne empieza a olvidarse ya de las derrotas seguidas ante el Peristeri y el Badalona, que le dolieron mucho. La primera le complicó el futuro en la Copa FIBA Europa y la segunda supuso un duro varapalo (101-69) que hizo del discurso de Ponsarnau, en su cuarta temporada en Bilbao, afectado y autocrítico como pocas veces.