Bilbao Basket FIBA Europe Cup El Surne Bilbao Basket derrota al Peristeri y se sitúa líder en su grupo de la FIBA Europe Cup Publicado: 05/11/2025 20:48 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 21:05 (UTC+1) El Surne Bilbao Basket ha vencido por 64-86 al Peristeri BC en Grecia, logrando una victoria clave para mantenerse en lo más alto de su grupo en la FIBA Europe Cup. Pantzar, jugador del Surne Bilbao Basket.

Euskaraz irakurri: Surne Bilbao Basketek Peristeriren aurka irabazi du eta bere multzoko liderra da FIBA Europe Cupean

El Surne Bilbao Basket ha logrado una victoria contundente en Grecia, imponiéndose por 64-86 al Peristeri BC en un partido que ha sido todo un reflejo de su solidez defensiva. Con esta victoria, los de Jaume Ponsarnau han dado un paso más hacia la clasificación para la segunda ronda de la FIBA Europe Cup, tras una sólida actuación de Justin Jaworski y Harald Frey.

El Peristeri ha arrancado con acierto, impulsado por Ty Nicholls, pero el Surne Bilbao Basket ha reaccionado pronto. Con una defensa más intensa y los triples de Font y Frey, los de negro han cerrado el primer cuarto por delante (19-21) y han comenzado a imponer su ritmo.

En el segundo cuarto, la solidez defensiva bilbaína y la aportación de Jaworski han mantenido la ventaja pese al empuje local. Al descanso, el marcador reflejaba un 37-44 que mostraba el control visitante. Tras el paso por vestuarios, Jaworski y Pantzar han liderado un tramo en el que el Bilbao Basket ha vuelto a mostrarse superior en ambos lados de la cancha.

En el último cuarto, los triples de Frey y Normantas han sentenciado el encuentro. El Peristeri no ha logrado frenar el juego colectivo de los de Bilbao, que han cerrado el partido con un 64-86 y se han afianzado en el liderato de su grupo, infligiendo además la primera derrota europea del conjunto griego.