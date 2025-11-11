Bilbao Basket
FIBA Eurocup
Bilbao Basket vuelve a vencer al Brno (115-100) y se queda a un paso de sellar la primera plaza del grupo
Los bilbaínos han vuelto a vencer con solvencia a los checos, pero el Brno ha inquietado a los vizcaínos más que en la ida. Surne Bilbao Basket ha vuelto a batir su mejor marca anotadora en este partido.
Un lance del juego en Miribilla. Foto: EFE
El Surne Bilbao Basket ha recibido este martes en Miribilla al PUMPA Basket Brno en el primero de los dos trámites que le restan al equipo de Jaume Ponsarnau en la primera fase de la Copa FIBA Europa para sellar la primera plaza del grupo E. Los bilbaínos han vuelto a vencer con solvencia a los checos, pero el Brno ha inquietado a los vizcaínos más que en la ida (115-100). Surne Bilbao Basket ha vuelto a batir su mejor marca anotadora en este partido.
El aplastante triunfo de los 'hombres de negro' hace tres semanas en pista checa por una diferencia de 54 puntos (51-105), anterior marca anotadora, hacía prever una plácida noche en el Bilbao Arena propicia para seguir ajustando sistemas y ganando confianza a base de triunfos.
Y es que los de Ponsarnau llegaban a esta cita después de arrollar con total autoridad a un rival de un nivel de un rango notablemente superior a los que se ha encontrado por ahora en Europa como el Casademont Zaragoza, inmerso precisamente en el mismo torneo continental.
Los hombres de negro han dominado con autoridad el partido de principio a fin, pero han estado menos finos en defensa que hace tres semanas y con menos continuidad en su juego, por lo que la diferencia en el marcador no ha sido tan abultada a pesar de sobrepasar de nuevo los 100 puntos.
El pívot islandés Tryggvi Hlinason ha jugado este martes su partido oficial 100 con el Surne Bilbao Basket. Hlinason, de 28 años y 2,15 de altura, ha disputado hasta ahora 63 partidos de Liga Endesa y 36 de competiciones europeas.
Ficha técnica:
115.- Surne Bilbao Basket (37+28+23+27): Frey (5), Jaworski (29), Font (16), Petrasek (18), Hlinason (9) -quinteto inicial- Normantas (9), Hilliard (10), Bagayoko (4), Sylla (12), Errasti (3) y De Castro (-).
100.- PUMPA Basket Brno (25+21+31+23): Anthony Williams (25), Rychtecky (2), Krivanek (2), Groves (25), Kejval (10) -cinco inicial-; Pulpan (7), Svoboda (11), Farsky (4), Kalu (12), Stranel (2), Musil (-) y Jansa (-).
Parciales: 37-25, 65-46 (descanso), 88-77 y 115-100 (final).
Árbitros: Diogo Martins (Portugal), James Kerry Dominique (Gibraltar) y Giacomo Dori (Italia). Eliminaron por cinco faltas personales a Pulpan (m.38).
Incidencias: Partido de la quinta jornada del Grupo E de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena con 3027 espectadores en las gradas.