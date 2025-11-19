Bilbao Basket FIBA Europe Cup El Surne Bilbao Basket busca sellar la primera plaza de su grupo ante el Kutaisi 2010 AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 19/11/2025 09:06 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 09:38 (UTC+1) El encuentro ante el equipo georgiano será emitido, en directo, en eitb.eus y ETB4, desde Miribilla, a partir de las 20:00 horas. Bilbao Basket, en la Europe Cup Whatsapp

El Surne Bilbao Basket, con las bajas de Darrun Hilliard y Martin Krampelj, encara la visita del Kutaisi 2010 el miércoles a Miribilla (20:00 horas) con el objetivo de cumplir el trámite para sellar la primera plaza de su grupo de la Copa FIBA Europa.

Jaume Ponsarnau suplirá estas bajas con los canteranos Bingen Errasti y Kepa de Castro, jugadores del equipo sub 22 que ya tuvieron su oportunidad la pasada semana frente al Brno.

El equipo bilbaíno, que ganó por 51 puntos de diferencia hace tres semanas en Tiflis (62-113), no debería encontrar mayores problemas para solventar este encuentro ante un Kutaisi ya eliminado y acabar como líder en esta primera fase por encima del Peristeri.

A partir de las 20:00 horas, el partido se podrá ver tanto en eitb.eus, por streming, como por televisión, en ETB4.