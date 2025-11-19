Bilbao Basket FIBA Europe Cup Surne Bilbao apaliza al Kutaisi en Miribilla y certifica su clasificación como primero de grupo (117-54) EITB Media Publicado: 19/11/2025 21:43 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 22:05 (UTC+1) Además, los hombres de negro han vuelto a romper su récord de anotación en un partido. Surne Bilbao defiende un ataque del conjunto georgiano en Miribilla. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Kutaisi jipoitu du Miribillan, eta multzoko lehenengo bezala sailkapena lortu du (117-54)

Surne Bilbao ha apalizado esta tarde al Kutaisi 2010 en Miribilla y ha certificado su clasificación para la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup como primero de grupo (117-54).

Desde el primer cuarto los hombres de negro han empezado a mandar en el choque, pero no han estado especialmente acertados desde la línea de tres con 4 de10 y un 40% de acierto. Así, se han ido con una diferencia de 8 puntos al primer parón (25-17).

En el segundo cuarto, Surne Bilbao ha comenzado enchufado con 3 triples convertidos en apenas cuatro minutos y una buena defensa. Así, ha abierto más brecha en el marcador. Kutaisi ha necesitado cinco minutos para meter su primera canasta en este cuarto. Los bilbaínos han endosado un parcial demoledor de 41-3 a los georgianos antes del descanso (66-20).

Tras el descanso, el guion del encuentro no ha cambiado y el rodillo de los vizcaínos ha continuado machacando el aro rival y secando el ataque georgiano, aunque el parcial no ha sido tan rotundo (25-18).

El último cuarto ha servido para certificar el nuevo récord de anotación en un partido del Surne Bilbao.

- Ficha técnica:

117 - Surne Bilbao Basket (25+41+25+26): Pantzar (3), Jaworski (21), Lazarevic (10), Petrasek (19) y Bagayoko (20) -cinco inicial-; Frey (2), Normantas (6), Font (18), Sylla (5), Hlinason (5), De Castro (6) y Errasti (2).

54 - BC Kutaisi 2010 (17+3+18+16): Browning (14), Boykin (2), Alavidze (2), Sulaberidze (8) y Gilson (13) -cinco inicial-; Soselia, Darbaidze (4), Kavtaradze (4) y Berekashvili (7).

Parciales: 25-14, 66-20 (descanso); 91-38 y 117-54 (final).

Árbitros: Ali Sakaci (Turquía), Joona Haaja (Finlandia) y Jules Gaduel (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la sexta, y última, jornada del Grupo E de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena ante unos 2000 espectadores.