COPA FIBA EUROPA El PAOK griego, el Prievidza eslovaco y el Sporting portugués, rivales del Surne Bilbao en segunda fase AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 20/11/2025 12:46 (UTC+1) Última actualización: 20/11/2025 13:05 (UTC+1) Los hombres de negro jugarán el primer partido de esta fase ante el Sporting de Portugal el miércoles, 10 de diciembre, en casa.

Euskaraz irakurri: Greziako PAOK, Eslovakiako Prievidza eta Portugaleko Sporting, Surne Bilbaoren aurkariak, bigarren fasean

El PAOK Salónica, el Prievidza eslovaco y el Sporting de Portugal serán los rivales del Surne Bilbao en segunda fase de la Copa FIBA Europa, según ha confirmado el club vasco este jueves.

Los hombres de negro han llegado a esta segunda fase de grupos como campeones del Grupo E y como el equipo con mejores números de toda la primera fase. Curiosamente, uno de los rivales, el PAOK griego, fue el rival al que el conjunto bilbaíno ganó el año pasado la final del torneo, a ida y vuelta, para lograr el primer título europeo de su historia.

El Surne Bilbao arrancará esta segunda fase, una liguilla de cuatro equipos a ida y vuelta de la que se clasifican los dos primeros para cuartos de final, recibiendo al Sporting en Bilbao en la semana del miércoles 10 de diciembre y la cerrará en Salónica en la semana del miércoles 11 de febrero.