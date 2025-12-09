Bilbao Basket Miércoles, a las 18:30 horas El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup EITB Publicado: 09/12/2025 18:25 (UTC+1) Última actualización: 09/12/2025 18:25 (UTC+1) El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30. El PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo. Stefan Lazarevic Surne Bilbao; IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Sporting CPren aurka hasiko du FIBA Europa Kopako bigarren fasea, asteazkenean, Miribillan

El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30 horas; el PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo en el que compite el conjunto vasco.

El Surne Bilbao es el actual campeón de la FIBA Europe Cup, y derrotó en la final, precisamente, al PAOK, en el pasado mes de abril. En la primera fase, en la que el cuadro vizcaíno tuvo como rivales al Peristeri, al Kutaisi y al Brno, el nivel del Surne Bilbao fue alto, y el objetivo de los de Jaume Ponsarnau es mantenerlo, para continuar adelante en el campeonato.

EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, va a emitir en directo el partido entre el Surne Bilbao y el Sporting CP.