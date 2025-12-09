Bilbao Basket
Miércoles, a las 18:30 horas
El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup
EITB
El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30. El PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo.
Stefan Lazarevic Surne Bilbao; IMAGEN: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Sporting CPren aurka hasiko du FIBA Europa Kopako bigarren fasea, asteazkenean, Miribillan
El Surne Bilbao es el actual campeón de la FIBA Europe Cup, y derrotó en la final, precisamente, al PAOK, en el pasado mes de abril. En la primera fase, en la que el cuadro vizcaíno tuvo como rivales al Peristeri, al Kutaisi y al Brno, el nivel del Surne Bilbao fue alto, y el objetivo de los de Jaume Ponsarnau es mantenerlo, para continuar adelante en el campeonato.
EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, va a emitir en directo el partido entre el Surne Bilbao y el Sporting CP.