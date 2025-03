Bilbao Basket FIBA Europe Cup Un triple espectacular de Abdur-Rahkman lleva al Bilbao Basket a semifinales de la FIBA Europe Cup (102-93) EITB MEDIA Publicado: 12/03/2025 20:59 (UTC+1) Última actualización: 12/03/2025 21:57 (UTC+1) La eliminatoria de cuartos de final entre el equipo vasco y el Tofas Bursa parecía que iba a decidirse en la prórroga del partido de vuelta, este miércoles; sin embargo, una espectacular canasta de tres puntos que ha conseguido Muhammad-Ali Abdur-Rahkman ha dado el pase al Bilbao Basket. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, entre sus compañeros, tras lograr la clasificación. Foto: EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Abdur-Rahkmanen hiruko saskiratze batek FIBA Europa Kopako finalerdietan jarri du Bilbao Basket (102-93)

El Surne Bilbao Basket se ha clasificado para las semifinales de la FIBA Europe Cup de la temporada 2024-25, al eliminar de la competición, en cuartos de final, al Tofas Bursa, este miércoles, en el Tofas Spor Salonu, en Bursa, en Turquía. El equipo vasco ha conseguido el pase a las semifinales a pesar de haber perdido por nueve puntos, 102-93, en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final, dado que, en el partido de ida, jugado en Bilbao, en Miribilla, la semana pasada, ganó por doce puntos, 84-72; así, el resultado global de la eliminatoria es de 177-174 para el Bilbao Basket. Un triple espectacular que ha anotado Muhammad-Ali Abdur-Rahkman en la última jugada del encuentro de Turquía, en el último segundo, ha puesto en las semifinales al conjunto vizcaíno, con el Dijon, de la Liga de Francia, como rival.

La primera parte del partido jugado en Bursa ha estado caracterizada por un intercambio de canastas que no ha favorecido en absoluto al Bilbao Basket. El Tofas Bursa, empujado por los ánimos de su afición, ha conseguido anotar con facilidad prácticamente desde el inicio del encuentro; mientras que los de Ponsarnau han sabido responder a ese desafío, el choque ha sido igualado, vibrante, pero el problema ha llegado cuando, en el segundo cuarto, el equipo turco ha comenzado a acertar en mayor medida que el conjunto vasco. A falta de 6:48 para el descanso, el Tofas Bursa ha igualado la eliminatoria por primera vez, en el 39-27; en la última jugada antes de que los dos equipos fueran a vestuarios, Harald Frey ha anotado un triple que ha dejado el marcador en 53-46. Las sensaciones, no obstante, no eran demasiado positivas, en ese momento del partido.

Lo cierto es que la situación no ha mejorado en el tercer cuarto, ya que, tras una salida fulgurante, el Tofas Bursa ha logrado adelantarse hasta por 16 puntos, en el 65-49. El Bilbao Basket ha podido estabilizar, algo al menos, su juego, y el partido se mantenía con el conjunto turco rondando los doce de ventaja que llevaba el equipo vizcaíno desde el partido de ida. A falta de los últimos diez minutos de partido, el marcador era de 80-66; el Tofas Bursa estaba por delante en la eliminatoria, con todo, eso sí, por decidir.

La emoción ha sido enorme en el último cuarto. El conjunto local ha ido ganando hasta por 19 puntos, 85-66, pero el Bilbao Basket ha reaccionado, y se ha situado a siete puntos, 95-88, a falta de los momentos definitivos del choque. El Tofas Bursa ha empatado la eliminatoria con un triple que ha supuesto el 102-90, pero entonces ha tomado la responsabilidad Abdur-Rahkman, y, desde muy lejos, en el último segundo, ha hecho un triple que vale una semifinal europea.

Ficha técnica

102 - Tofas Bursa (25+21+20+27): Alex Pérez Kauffman (18), Marcquise Reed (21), Gecim (6), Saybir (10) y Pasecnicks (9) -cinco inicial-; Trifunovic (13), O'Brien (6), Kristeon Bankston (14), Gauzin (2) y Berk Demir (3).

93 - Surne Bilbao Basket (30+23+27+22): Frey (8), Abdur-Rahkman (24), Zoran Dragic (2), De Ridder (12) y Hlinason (12) -cinco inicial-; Pantzar (5), Cazalon (10), Domínguez (3), Jones (17), Sylla y Rabaseda.

Parciales: 30-25, 53-46 (descanso); 80-66 y 102-93 (final).

Árbitros: Boris Krejic (Eslovenia), Dariusz Zapolski (Polonia) y Zdnko Tomasovic (Eslovaquia).

Incidencias: buen ambiente, en el Tofas Spor Salonu.