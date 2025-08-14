Baloncesto Renovación Made Urieta renueva con el Araski por una temporada EITB Media Publicado: 14/08/2025 13:58 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2025 13:58 (UTC+2) Tras firmar la renovación, la entrenadora cumplirá su décima temporada en el banquillo del conjunto de Vitoria-Gasteiz. Made Urieta, entrenadora del Kutxabank Araski. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Made Urietak kontratua berritu du Araskirekin, denboraldi batez

Kutxabank Araski ha confirmado la continuidad de Made Urieta en el equipo vitoriano y la entrenadora cumplirá su décima temporada en el banquillo del cnjunto alavés.

La entrenadora alavesa ha renovado por una temporada y finalmente liderará de nuevo al equipo que ha cambiado gran parte de la plantilla. Made Urieta, que en los últimos años ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española absoluta, se ha encargado este verano de dirigir al combinado sub-17.

Araski comenzará su puesta a punto el 25 de agosto. Además, disputará siete partidos en pretemporada antes de dar inicio a la Liga Endesa el 4 de octubre.