Cerrar

Baloncesto

Renovación

Made Urieta renueva con el Araski por una temporada

EITB Media

Tras firmar la renovación, la entrenadora cumplirá su décima temporada en el banquillo del conjunto de Vitoria-Gasteiz.

  • Made Urieta

    Made Urieta, entrenadora del Kutxabank Araski. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Made Urietak kontratua berritu du Araskirekin, denboraldi batez

Noticias (3)

Kutxabank Araski ha confirmado la continuidad de Made Urieta en el equipo vitoriano y la entrenadora cumplirá su décima temporada en el banquillo del cnjunto alavés. 

La entrenadora alavesa ha renovado por una temporada y finalmente liderará de nuevo al equipo que ha cambiado gran parte de la plantilla. Made Urieta, que en los últimos años ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española absoluta, se ha encargado este verano de dirigir al combinado sub-17.

Araski comenzará su puesta a punto el 25 de agosto. Además, disputará siete partidos en pretemporada antes de dar inicio a la Liga Endesa el 4 de octubre.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online