Baloncesto El 4-5 de octubre Baskonia y Bilbao Basket comenzarán la Liga Endesa fuera, ante Zaragoza y Málaga respectivamente EITB MEDIA Publicado: 18/08/2025 14:22 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2025 14:56 (UTC+2) En cuanto a los derbis, el primero se disputará en Gasteiz, en la jornada 8, el fin de semana del 22-23 de noviembre, y Miribilla acogerá el segundo el 14-15 de febrero. Imagen del derbi entre Baskonia y Bilbao Basket del pasado mes de mayo. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Baskoniak eta Bilbao Basketek Zaragozan eta Malagan abiatuko dute 2025-2026ko Endesa Liga

El Baskonia abrirá la Liga Endesa 2025-26 frente al Casademont Zaragoza en la capital aragonesa, mientras que el Bilbao Basket disputará la primera jornada de la competición, que se disputará los días 4 y 5 de octubre, en el pabellón del Unicaja de Málaga.

La temporada terminará la última semana del mes de mayo, con la disputa de la 34ª y última jornada entre los días 28,29 y 30. En esa ocasión, Baskonia recibirá al Unicaja Málaga en el Buesa Arena mientras que los hombres de negro viajarán a Canarias para enfrentarse a La Laguna Tenerife.

En cuanto a los derbis entre alaveses y bizkainos, el primero se disputará en Gasteiz, el fin de semana del 22-23 de noviembre, dentro de la 8ª jornada de liga. El segundo será en febrero, los días 14-15, en Miribilla, en la 20ª jornada de liga.