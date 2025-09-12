Baloncesto
Parte médico
El Lointek Gernika Bizkaia pierde a Cameron Williams por una lesión de gravedad
EITB
La pívot estadounidense sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de preparación que disputaron el pasado sábado y ya ha viajado a su país, donde será intervenida quirúrgicamente.
Cameron Williams. Foto: Lointek Gernika Bizkaia
Euskaraz irakurri: Lointek Gernikako Cameron Williamsek lesio larria dauka
La pívot estadounidense del Lointek Gernika Bizkaia, Cameron Williams, sufre una "rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda", que se produjo en el partido amistoso que disputaron el pasado sábado en Estepona, según ha informado hoy el club vizcaíno.
La jugadora ha viajado a Estados Unidos para ser intervenida quirúrgicamente y comenzar allí su recuperación.