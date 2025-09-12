Baloncesto Parte médico El Lointek Gernika Bizkaia pierde a Cameron Williams por una lesión de gravedad EITB Publicado: 12/09/2025 16:57 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2025 17:10 (UTC+2) La pívot estadounidense sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de preparación que disputaron el pasado sábado y ya ha viajado a su país, donde será intervenida quirúrgicamente. Cameron Williams. Foto: Lointek Gernika Bizkaia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikako Cameron Williamsek lesio larria dauka

La pívot estadounidense del Lointek Gernika Bizkaia, Cameron Williams, sufre una "rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda", que se produjo en el partido amistoso que disputaron el pasado sábado en Estepona, según ha informado hoy el club vizcaíno.

La jugadora ha viajado a Estados Unidos para ser intervenida quirúrgicamente y comenzar allí su recuperación.