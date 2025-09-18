Baloncesto Previa de la Eurocopa Lointek Gernika apabulla al PAS Gianina griego en su cancha (57-90) EITB Media Publicado: 18/09/2025 21:35 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2025 22:28 (UTC+2) Las pupilas de Lucas Fernández han dominado todo el partido y han encarrilado rápidamente el encuentro, no dando prácticamente opción a las griegas. De esta manera, han dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria. Una de las pugnas durante el partido en Grecia. Imagen: Lointek Gernika Bizkaia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak PAS Gianina talde greziarra jipoitu du haren kantxan (57-90)

El Lointek Gernika Bizkaia, mermado por las bajas de varias jugadoras, ha visitado este jueves la pista del PAS Giannina griego en la ida de la previa de la Eurocopa femenina y ha dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria, salvo que se produzca una hecatombe la próxima semana en Maloste.

Las pupilas de Lucas Fernández han encarrilado rápidamente el encuentro imprimiendo un ritmo alto partido y aprovechando el tiro exterior en el primer cuarto con 4 de 7 en tiros de dos y 6 de 12 en triples. Así, han abierto brecha ya en ese primer cuarto (12-26).

El segundo cuarto ha discurrido por los mismos derroteros con un parcial de 17-28 las vizcaínas se han ido ganando 29-54 al descanso. Son destacados los 24 rebotes conseguidos en el primer tiempo, y los once puntos de Salvadores.

Tras el descanso no ha cambiado la dinámica del choque, y las de la villa foral han endosado en ese parcial un 10-21 a las griegas, acabando el tercer cuarto 41 a 75. En el último cuarto del partido, Lointek no ha hecho más que rubricar su victoria incontestable. El choque ha finalizado con un rotundo 57-90.

El partido realizado por el equipo vizcaíno tiene gran mérito, ya que ha desplazado a tierras helenas a solo ocho jugadoras del primer equipo y a una canterana, la júnior Ane Iturrioz, debido a las lesiones de las estadounidenses Cameron Williams y Taylor Jones.

Williams se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo la pasada semana en un amistoso y deberá pasar por el quirófano, mientras que Jones lleva dos semanas fuera del equipo por unas molestias en la espalda.

Tampoco han viajado a Grecia la escolta Naia Zubiaga, también por problemas físicos, ni la ala-pívot alemana Sarah Polleros, que juega estos días el Mundial sub 23 de 3x3.

El partido de vuelta se disputará en la cancha vizcaína de Maloste el miércoles 24 a las 20:30 horas. El ganador de esta previa quedará encuadrado en el Grupo C de la Eurocopa junto al NKA Universitas Pecs de Hungría, el Elitzur Ramla de Israel y el Sportiva Azoris Hotels de Portugal.