El Lointek Gernika busca sellar el pase a la Eurocopa ante el PAS Giannina
AGENCIAS | EITB MEDIA
El encuentro contra el equipo griego podrá verse en directo, por streaming, en eitb.eus, a partir de las 20:30 horas.
-
Lointek Gernika Bizkaia, en la Eurocup
El Lointek Gernika Bizkaia recibe esta noche al PAS Giannina griego en Maloste (20:30 horas) en la vuelta de la previa de la Eurocopa femenina con el objetivo de sellar sin sobresaltos su pase a la fase de grupos tras la inapelable victoria por 33 puntos lograda hace una semana en Grecia, por 57-90.
Eitb.eus emitirá el partido, en directo, por streaming, a partir de las 20:30 horas.
El técnico del Gernika, Lucas Fernández recupera para este encuentro a la alemana Sarah Polleros, que acaba de regresar de su participación en el Mundial sub 23 de 3x3, y volverá a contar con la júnior Ane Iturrioz para reforzar un grupo aún mermado en su rotación exterior.