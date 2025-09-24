Baloncesto En Maloste El Lointek Gernika busca sellar el pase a la Eurocopa ante el PAS Giannina AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 24/09/2025 09:37 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 10:25 (UTC+2) El encuentro contra el equipo griego podrá verse en directo, por streaming, en eitb.eus, a partir de las 20:30 horas. Lointek Gernika Bizkaia, en la Eurocup Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Lointek Gernika Bizkaia recibe esta noche al PAS Giannina griego en Maloste (20:30 horas) en la vuelta de la previa de la Eurocopa femenina con el objetivo de sellar sin sobresaltos su pase a la fase de grupos tras la inapelable victoria por 33 puntos lograda hace una semana en Grecia, por 57-90.

Eitb.eus emitirá el partido, en directo, por streaming, a partir de las 20:30 horas.

El técnico del Gernika, Lucas Fernández recupera para este encuentro a la alemana Sarah Polleros, que acaba de regresar de su participación en el Mundial sub 23 de 3x3, y volverá a contar con la júnior Ane Iturrioz para reforzar un grupo aún mermado en su rotación exterior.