Baloncesto LOINTEK GERNIKA Lointek Gernika cumple con nota y estará en la fase de grupos de la Eurocup Women Publicado: 24/09/2025 22:41 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 22:56 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Lointek Gernika Eurocup Women txapelketako multzoen fasean egongo da

Lointek Gernika Bizkaia estará una temporada más en la fase de grupos de la Eurocup Women. El conjunto vasco no ha dado opción al PAS Giannina y ha resuelto con contundencia el partido de vuelta disputado este miércoles en Maloste. La victoria por 94-61 ha confirmado lo visto en la ida (57-90) y sella un pase merecido, trabajado y sin fisuras.

Desde los primeros minutos, el equipo de Lucas Fernández ha impuesto su ritmo y ha dejado claro que no habría sorpresas. Un parcial de 12-0 al cierre del primer cuarto ha roto el partido, y a partir de ahí el control ha sido total. Gernika ha dominado en todas las facetas del juego ante un rival que, pese a intentarlo, no ha encontrado respuestas al despliegue local.

Con esta clasificación, Lointek Gernika queda encuadrado en el Grupo C de la Eurocup junto a Sportiva/AzorisHotels (Portugal), NKA Universitas Pecs (Hungría) y Elitzur Ramla (Israel).