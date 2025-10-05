Baloncesto Liga Endesa (J1) IDK Euskotren, Lointek Gernika y Kutxabank Araski comienzan la temporada con sendas victorias L. U. | EITB Publicado: 05/10/2025 09:15 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 09:41 (UTC+2) Pleno de victorias para los equipos vascos. El IDK Euskotren se ha impuesto al Spar Gran Canaria (60-56) y el Lointek Gernika al Estudiantes (89-88). Mientras, el conjunto alavés ha conseguido un triunfo histórico ante el equipo salmantino Perfumerías Avenida (57-56). El Kutxabank Araski celebra la victoria Foto: @Araski Whatsapp

Euskaraz irakurri: IDK Euskotren, Lointek Gernika eta Kutxabank Araskik garaipen banarekin hasi dute denboraldia

El IDK Euskotren se ha enfrentado, en el Gaska, al Spar Gran Canaria. Las donostiarras se han impuesto por una diferencia de cuatro puntos, 60-56. El primero y el tercer cuarto ha sido para el conjunto visitante, en el segundo y el último, sin embargo, las de Azu Muguruza han sido mejores y gracias a ese buen hacer, han conseguido la primera victoria.

Mientras, el Lointek Gernika ha conseguido una victoria in extremis, que ha llegado tras una prórroga. Las vizcainas se han impuesto por un punto de diferencia por 89 a 88 al Estudiantes, que en principio se le espera arriba. Se trata de un triunfo muy meritorio, porque el Lointek no ha perdido la cara al choque en ningún momento. Tras el 78 iguales, el partido se ha ido a la prórroga y ahí ha sido capaz de amarrar la victoria.

Pero el triunfo más meritorio, lo ha conseguido el Kutxabank Araski. En sus diez años de vida, nunca antes le había ganado al Perfumerias Avenida. Este sábado por primera vez, el Araski le ha ganado por un punto, 57-56. Las salmantinas han tenido la última bola, el último ataque, pero el Araski ha defendido su tesoro con uñas y dientes para conseguir un triunfo histórico.