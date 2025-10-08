Baloncesto EUROCOPA El Lointek Gernika abre la Eurocopa recibiendo al Uniao Sportiva portugués EITB MEDIA Publicado: 08/10/2025 08:55 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 09:22 (UTC+2) El partido se podrá ver en directo, a partir de las 20:00 horas, tanto en eitb.eus como en ETB4, desde Maloste. Lointek Gernika recibe al Uniao Sportiva Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak Uniao Sportiva portugaldarraren aurrean ekingo dio Eurokopari

El Lointek Gernika Bizkaia abrirá su participación en la Eurocopa femenina recibiendo esta tarde en su pista de Maloste (20:00 horas) al Uniao Sportiva Azoris Hotels portugués en la primera jornada de la fase de grupos.

EITB Media ofrecerá la posibilidad de seguir el encuentro en directo, por streaming, en eitb.eus y por televisión, en ETB4.

El equipo vasco encara este partido con más que probable baja de Ángela Salvadores, lesionada ante el conjunto madrileño. Esta ausencia unida a la lesión de larga duración de Cameron Williams, que se rompió el tendón de aquiles del pie izquierdo en la pretemporada, han obligado al técnico Lucas Fernández a convocar un partido más a la canterana Ane Iturrioz.

El Uniao Sportiva, en el que sobresale la pívot Monique Soares, llega a este estreno europeo después de ganar con holgura (66-52) en la liga portuguesa al Barcelós con 22 puntos y 7 rebotes de la interior brasileña. El Gernika, por su parte, accedió a la fase de grupos tras arrollar en la previa al PAS Gianina griego.