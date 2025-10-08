Cerrar

Baloncesto

EUROCOPA

El Lointek Gernika abre la Eurocopa recibiendo al Uniao Sportiva portugués

EITB MEDIA

El partido se podrá ver en directo, a partir de las 20:00 horas, tanto en eitb.eus como en ETB4, desde Maloste.

  • Lointek Gernika recibe al Uniao Sportiva

    Lointek Gernika recibe al Uniao Sportiva

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak Uniao Sportiva portugaldarraren aurrean ekingo dio Eurokopari

Noticias (1)

Vídeos (1)

El Lointek Gernika Bizkaia abrirá su participación en la Eurocopa femenina recibiendo esta tarde en su pista de Maloste (20:00 horas) al Uniao Sportiva Azoris Hotels portugués en la primera jornada de la fase de grupos.

EITB Media ofrecerá la posibilidad de seguir el encuentro en directo, por streaming, en eitb.eus y por televisión, en ETB4.

El equipo vasco encara este partido con más que probable baja de Ángela Salvadores, lesionada ante el conjunto madrileño. Esta ausencia unida a la lesión de larga duración de Cameron Williams, que se rompió el tendón de aquiles del pie izquierdo en la pretemporada, han obligado al técnico Lucas Fernández a convocar un partido más a la canterana Ane Iturrioz.

El Uniao Sportiva, en el que sobresale la pívot Monique Soares, llega a este estreno europeo después de ganar con holgura (66-52) en la liga portuguesa al Barcelós con 22 puntos y 7 rebotes de la interior brasileña. El Gernika, por su parte, accedió a la fase de grupos tras arrollar en la previa al PAS Gianina griego.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online