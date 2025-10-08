Baloncesto LOINTEK GERNIKA-UNIAO SPORTIVA Lointek Gernika arranca la Eurocopa con autoridad ante el Uniao Sportiva (82-61) Publicado: 08/10/2025 22:24 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 22:33 (UTC+2) El conjunto vizcaíno firma un debut convincente en Maloste, donde ha dominado de principio a fin a un rival portugués que solo ha logrado inquietar en un tramo del tercer cuarto. Partido de Lointek Gernika ante Uniao Sportiva. Imagen: @GKesb Whatsapp

El Lointek Gernika Bizkaia ha debutado en la Eurocopa Femenina con una victoria contundente ante el Uniao Sportiva Azoris Hotels (82-61), en un partido que ha encarrilado desde el inicio con un parcial de 13-0. Las de Lucas Fernández han cerrado el primer cuarto con un rotundo 23-4, llegando a disfrutar de una renta máxima de 28 puntos en el segundo periodo.

El conjunto portugués ha aprovechado un bajón defensivo local para acercarse en el tercer cuarto (53-44), pero el Gernika ha disipado cualquier duda al inicio del último parcial con acciones clave de Westerik y Jankovic.

Esther Castedo ha sido la máxima anotadora con 16 puntos y 5 asistencias, mientras que Masa Jankovic ha firmado 15 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración.

Ficha técnica:

82.- Lointek Gernika Bizkaia (23+19+18+22): Westerik (11), Castedo (16), Matarranz (8), Jankovic (15), Adams (2) -equipo inicial- Zubiaga (-), Olaeta (15), Polleros (5), Bessoir (8) e Iturrioz (2).

61.- Uniao Sportiva Azoris Hotels (4+19+27+11): Serralheiro (2), Nascimento (19), Gaislerova (14), Paz (14), Soares (2) -equipo inicial- Carvalho (-), Rita Rodrígues (-), Ferreira (3) y Gonçalves (7).

Árbitros: Martin van Hoye (Bélgica), Giacomo Dori (Italia) y Gavin Williams (Gran Bretaña). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa femenina disputado en el pabellón Maloste de Gernika.