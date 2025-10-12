Baloncesto Liga Endesa El Kutxabank Araski se impone al Lointek Gernika para llevarse el primer derbi vasco de la temporada (58-55) L. U. | EITB Publicado: 12/10/2025 14:31 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2025 15:10 (UTC+2) En un partido muy igualado, las de Made Urieta han vencido por 58-55 al Lointek Gernika Bizkaia, en el derbi vasco de la segunda jornada disputado en el polideportivo de Mendizorrotza. Kutxabank Araski VS. Lointek Gernika Bizkaia Foto: EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik mendean hartu du Lointek Gernika denboraldiko lehen euskal derbian (58-55)

El Kutxabank Araski ha derrotado por 58-55 al Lointek Gernika Bizkaia, en el derbi vasco correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa disputado, este domingo, en el polideportivo de Mendizorrotza.

El equipo visitante ha entrado mejor en el partido, ya que las gernikarras se han posicionado bien en la cancha. Sin embargo, gracias a un ataque más vertical y una defensa zonal reforzada por el Kutxabank Araski, han llegado al final de los primeros diez minutos con un empate en el marcador (18-18).

En el segundo cuarto, el encuentro se ha ralentizado y se ha atascado, con numerosos balones perdidos. Las de Made Urieta han tenido problemas defensivos, y las vizcainas han logrado adelantarse en el marcador con tres rebotes consecutivos. Las de Lucas Fernández se han retirado al descanso con dos puntos de ventaja (26-28).

La igualdad ha dominado el tercer cuarto, pero el equipo de Gasteiz ha cuidado mejor las tareas de rebote. En los minutos finales el equipo local ha logrado la máxima diferencia, consiguiendo una renta de 6 puntos (44-38).

Isabela Jourdan, del Kutxabank Araski, ha hecho mucho daño en el último cuarto, y las locales se han puesto con cinco puntos de ventaja en los primeros minutos (46-41). Pero el Lointek ha conseguido acortar distancias y gracias a las decisiones correctas tomadas en ataque se ha puesto por delante (54-55).

A falta de 14 segundos, el equipo de Made Urieta tenía una renta de tres puntos en el marcador (58-54), la única opción del Lointek era un triple, pero finalmente la victoria ha sido para las locales. El Kutxabank Araski ha sido superior en el rebote, lo que le ha dado la victoria del primer derbi vasco.

El IDK Euskotren cae ante el Valencia Basket (69-54)

IDK Euskotren no ha podido sumar la segunda victoria de la temporada en Valencia. El conjunto taronja se estrenaba en el nuevo Roig Arena y con el apoyo de la afición, han ido ganando poco a poco terreno.

Las donostiarras han conseguido lo mas difícil; ponerse por delante, pero en la segunda mitad del partido se han desinflado. El marcador final ha reflejado un 69-54.