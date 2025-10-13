Baskonia Baloncesto El baskonista Trent Forrest, MVP de la segunda jornada de la Liga Endesa AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 13/10/2025 08:32 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2025 08:41 (UTC+2) Además, ha igualado la mejor marca de tiros libres sin fallo de la historia de la ACB con 19 lanzamientos anotados en el duelo ante el Real Madrid. Trent Forrest, a la derecha de la imagen, en el encuentro ante el Real Madrid. EFE Whatsapp

Trent Forrest, base estadounidense del Baskonia, ha sido elegido Jugador de la Jornada 2 de la Liga Endesa, tras su exhibición, especialmente desde la línea de personales, este domingo ante el Real Madrid (105-100), con 26 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias para un total de 42 de valoración.

La gran actuación del base en el Buesa Arena fue clave para que el Baskonia consiguiera su primera victoria de la temporada. El conjunto de Paolo Galbiati llegaba a la cita tras caer en la jornada inaugural de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza y hacer lo propio en la Euroliga ante Olympiacos, Asvel Villeurbanne y Panathinaikos.

Forrest se mostró infalible desde la línea de tiros libres con un impoluto 100 por cien de efectividad (19/19), en un encuentro en el que recibió 11 faltas y en el que obtuvo un 67 por ciento en tiros de dos (2/3) y un 33 por ciento desde el triple (1/3).

Como recuerda la ACB, su acierto desde la personal supera los 14 de 14 logrados en su momento por Arvydas Macijauskas y establece el nuevo recórd del Baskonia de tiros libres anotados sin fallo. Además, iguala el récord de la competición, que hasta ahora estaba en poder del exjugador Jordi Pardo desde el 2 de octubre de 1993.