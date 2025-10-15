Baloncesto Eurocup Women El Lointek Gernika pierde en el último suspiro ante el NKA Pécs (62-60) Publicado: 15/10/2025 20:44 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2025 20:58 (UTC+2) Una canasta sobre la bocina frustra la remontada del conjunto vizcaíno, que ha rozado la victoria en un final de infarto en Hungría. Laura Westerik en el partido contra NKA Universités Pécs. Imagen: FIBA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak azken hatsean galdu du NKA Pécsen aurka (62-60)

El Lointek Gernika Bizkaia ha caído este miércoles, 15 de octubre, ante el NKA Universitas Pécs por 62-60 en la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa femenina. El encuentro, que ha estado marcado por la igualdad hasta el último minuto, se ha resuelto a 1.5 segundos del final con una canasta de Julia Reisingerova, quien además de anotar, ha recibido una falta que ha permitido a las locales cerrar el marcador con un 2+1 decisivo.

El Gernika, que ha luchado hasta el final, ha llegado a ponerse por delante (59-60) tras una remontada en el último cuarto, pero la actuación descomunal de Reisingerova (22 puntos, 13 rebotes, 31 de valoración) ha resultado clave en el desenlace. La pívot checa, una vieja conocida del conjunto vizcaíno, ha estado bien secundada por la base Agnes Studer (13 puntos y 7 asistencias), mientras que Joy Adams (13 puntos, 6 asistencias) y Laura Westerik (11 puntos, 13 rebotes) han sido las más destacadas en el equipo vasco.

A lo largo del partido, ambos equipos han intercambiado el dominio del marcador, con el NKA tomando la delantera en el primer cuarto (14-12) y el Gernika reaccionando para mantener el pulso tras el descanso (30-28). Sin embargo, pese al esfuerzo final, el conjunto dirigido por Lucas Fernández no ha podido evitar la canasta decisiva de Reisingerova, que deja al Gernika con la obligación de competir al máximo en lo que queda de fase de grupos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Ficha técnica:

62 - NKA Universitas Pecs (14+16+16+16): Dul (7), Ratkai (1), Torok (6), Varga (8) y Reisingerova (22) -cinco inicial-; Studer (8), Toth (6), Olayuwi (4) y Josepovits.

60 - Lointek Gernika Bizkaia (12+16+18+14): Olaeta (8), Westerik (11), Jankovic (9), Adams (13) y Bessoir -cinco inicial-; Castedo (15), Polleros y Matarranz (4).

Parciales: 14-12, 30-28 (descanso); 46-46 y 62-60 (final).

Árbitros: Frane Mjeda (Croacia), Luka Brekalo (Bosnia y Herzegovina) y Josip Mikulic (Croacia). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de Grupo C de la fase de grupos de la Eurocopa femenina disputado en el pabellón Lauber Dezsö Sport Hall de Pecs (Hungría). Entre el poco público en las gradas un pequeño grupo de animosos seguidores del Gernika.