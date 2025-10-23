Baloncesto Fichaje Lointek Gernika Bizkaia ficha a la pívot serbia Sara Krnjic EITB Media Publicado: 23/10/2025 16:55 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 17:05 (UTC+2) La experimentada pívot serbia, de 193 centímetros de altura, había comenzado esta campaña en la liga en su país, aunque los últimos años ha jugado en la liga húngara. La serbia Sara Krnjic. Imagen: Lointek Gernika Bizkaia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernika Bizkaiak Sara Krnjic pibot serbiarra fitxatu du

Lointek Gernika Bizkaia ha fichado a la serbia Sara Krnjic, según ha informado el club vizcaíno en una nota.

La pívot serbia, de 193 centímetros de altura, había comenzado esta campaña en la liga en su país, aunque los últimos años ha jugado en la liga húngara. En los cuatro partidos que ha jugado esta temporada ha promediado 24,8 puntos, 17,5 rebotes y 2,4 asistencias.

Sus números en la temporada 24/25 como miembro del KSC Szekszard fueron de 10 puntos, 5,4 rebotes y una valoración media de 10,5. Con ella, la dirección deportiva espera que "el equipo ganará en poder y fuerza bajo el poste".

La nueva jugadora del Lointek Gernika tiene una dilatada carrera tanto con su selección como en Europa; desde 2008 ha jugado Eurocup o Euroliga todos los años.

Con su selección gano el Eurobasket de 2015 y en los juegos olímpicos de Rio 2016, consiguió junto a su equipo colgarse la medalla de bronce. Por tanto, es una jugadora con experiencia.