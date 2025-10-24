Baloncesto NBA Detenidos el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier por un caso de apuestas ilegales agencias | eitb Publicado: 24/10/2025 16:55 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2025 16:55 (UTC+2) Tanto el entrenador de los Portland Trail Blazers como el jugador de los Miami Heat ya han sido puestos en libertad. Chauncey Billups y Terry Rozier. Fotos: EFE Whatsapp

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, han sido puestos en libertad tras haber sido detenidos previamente en el marco de unas investigaciones contra las apuestas deportivas ilegales y las partidas de póker amañadas, con el apoyo de la mafia.

Billups ha quedado libre tras comparecer ante el tribunal de distrito de Portland, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, según ha indformado The Athletic. El entrenador ha aceptado restricciones para viajar y ha renunciado a su pasaporte.

El técnico estadounidense fue detenido en Oregón bajo sospecha de estar implicado en una trama de amaño de partidas clandestinas de póquer que contaban con el respaldo de familias mafiosas.

Por su parte, Rozier ha obtenido su libertad después de poner como garantía para la fianza su casa de 6 millones de dólares en Florida, además de entregar su pasaporte, según ha informado el medio Sports Illustrated. El es uno de los seis sospechosos de formar parte de una trama de apuestas deportivas ilegales que utilizaba información privilegiada de la NBA y la pasaba a otros a cambio de dinero.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha informado de que 34 personas han sido detenidas tras años de investigaciones en 11 estados.