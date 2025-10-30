Baloncesto Eurocup El Lointek Gernika resuelve el trámite en Portugal en el último cuarto (48-82) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 30/10/2025 08:45 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 09:43 (UTC+1) El conjunto de Lucas Fernández obtuvo, así, su segunda victoria en esta primera fase de la Eurocup, la primera fuera de casa esta temporada. Imagen de encuentro ante el Uniao Sportiva Azoris Hotels. @GKesb Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak azken laurdenean erabaki du partida Portugalen

El Lointek Gernika Bizkaia venció ante el Uniao Sportiva Azoris Hotels portugués en cancha del equipo de la Azores en el último cuarto del partido de la Eurocup, en un partido relativamente igualado hasta el final del tercer cuarto (48-82).

El equipo de Lucas Fernández logró su segunda victoria en una primera fase en la que se jugará las tres primeras posiciones del Grupo C con el NKA Universitas Pecs, frente al que cayó en Hungría, y el Elitzur Rambla israelí, con el que aún tiene que jugar.

Lideraron el triunfo de las gernikarras la alemana Sara Polleros (16 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración), la serbia Masa Jankovic (13, 7 y 19) y la neerlandesa Laura Westerik (12 puntos y 5 asistencias).

Abrió el marcador una canasta local, de la checa Gaislerova, pero reaccionó pronto el Gernika para adelantarse 2-10 en el marcador y, llegar 7-21 al descanso. En el segundo cuarto, el Sportiva encadenó un 10-0 (17-21), pero el Lointek Gernika llegó al descanso seis arriba (26-32) con un triple final de Laura Westerik.

En el tercer cuarto, el Gernika se puso 15 puntos arriba aupada por Krnjic (35-50), y acabaron (43-52). Después, ya en la última parte, las de Lucas Fernández encadenaron un 1-11 que las situó 19 arriba en el marcador (44-63), a 6 minutos del final, hasta llegar al 48-82 final.

-Ficha técnica:

48 - Uniao Sportiva Azoris Hotels (7+19+17+5): Nascimento (4), Gonçalves, Gaislerova (7), Paz (12) y Soares (9) -cinco inicial-; Serralheiro (5), Carvalho (9) y Rita Rodrígues (2).

82 - Lointek Gernika Bizkaia (21+11+20+30): Olaeta (4), Westerik (12), Jankovic (13), Matarranz (6) y Bessoir (8) -cinco inicial-; Castedo (10), Polleros (16), Adams (5) y Krnjic (8).

Parciales: 7-21, 26-32 (descanso); 43-52 y 48-82 (final).

Árbitros: Tijmen Last (Países Bajos), Jules Gaduel (Francia) y Martin van Hoye (Bélgica). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo C de la Eurocopa Femenina disputado en el pabellón Pavilhao Sidonio Serpa, de Ponta Delgada (Islas Azores).