Baloncesto Venta La NBA aprueba la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, por 10 000 millones de dólares EITB Publicado: 30/10/2025 19:11 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 19:11 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: NBAk Los Angeles Lakers taldearen salmenta onartu du, Mark Walter enpresariari, 10.000 milioi euroren truke

La Junta de Gobernadores de la NBA ha aprobado este jueves, por unanimidad, la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, en un acuerdo valorado en 10 000 millones de dólares y que "se espera que se cierre en breve", según la liga.

"Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década", ha dicho, en un comunicado, el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Walter alcanzó un acuerdo el pasado junio con la familia Buss, propietaria de los Lakers desde 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10 000 millones de dólares. Ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos.

Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss; es la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo.