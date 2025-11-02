Baloncesto Liga ENDESA IDK Euskotren y Lointek Gernika superan a sus rivales, pero Kutxabank Araski pierde EITB Publicado: 02/11/2025 17:55 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2025 18:04 (UTC+1) Los equipos de Donostia y Bizkaia siguen en la zona alta de la clasificación tras ganar los partidos de la quinta jornada. Las alavesas, por su parte, han encajado su primera derrota en casa ante el Cadi La Seu. Lointek Gernika VS. Joventut Foto: @GKesb Whatsapp

En la quinta jornada de la Liga Endesa femenina, Kutxabank Araski ha encajado la primera derrota de la temporada en casa. Las de Made Urieta recibían a un rival directo: Cadi La Seu. El objetivo era dejar atrás las derrotas de Ferrol y Girona, pero el apoyo de la "marea verde" no ha sido suficiente.

El partido ha sido muy igualado hasta el descanso, pero tras el paso por vestuarios Araski no ha podido con el ritmo impuesto por La Seu y ha perdido por 56-64.

Mientras, el equipo donostiarra IDK Euskotren ha ganado este domingo al Hozono Jairis por 61-71 en Murcia. Esta victoria permite al IDK prolongar su buena racha en este comienzo de liga.

El Lointek Gernika, por su parte, se ha enfrentado al Joventut y las de Lucas Fernández se han impuesto por 80 a 64. Desde el principio se ha adelantado en el marcador, y aunque en el tercer cuarto el resultado ha estado más ajustado, en el último cuarto ha conseguido distanciarse. Emily Bessoir ha sumado 17 puntos.