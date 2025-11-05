Baloncesto Eurocup El Lointek Gernika cae ante el Universitas Pécs, en Maloste (63-66) EITB Publicado: 05/11/2025 22:06 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 22:09 (UTC+1) En un partido muy igualado, que los dos equipos han tenido opciones de ganar, las de Lucas Fernández han caído, finalmente, ante el líder del grupo C. El Lointek Gernika no ha podido hacerse con el triunfo. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak ezin izan du Universitas Pecsen aurka, Malosten (63-66)

El Lointek Gernika Bizkaia ha perdido, por 63-66, ante el Universitas Pécs, en la quinta jornada de la fase regular de la Eurocup de la temporada 2025-2026, dentro del grupo C, en Maloste, este miércoles por la noche. De esta manera, el equipo vasco, que ha jugado, por el momento, cuatro partidos en la competición, sigue con dos victorias, y buscará la segunda posición de su grupo, tras caer ante el líder del mismo.

El Universitas Pécs ha entrado al partido mejor que el Lointek Gernika, y el equipo húngaro ganaba por 7-22 al término del primer cuarto. Cuando el partido ha llegado al descanso, las de Lucas Fernández se encontraban ocho puntos por detrás, 30-38; dominaba el marcador el rival del equipo vasco, pero, poco a poco, el Lointek Gernika iba reduciendo su desventaja, y se mostraba con más confianza.

En el tercer cuarto, Maloste ha podido ver un gran Lointek Gernika; el equipo vizcaíno ha firmado un excelente parcial de 20-9, y a falta de diez minutos para la conclusión, ganaba por tres, 50-47. Ambos equipos han podido adjudicarse la victoria, en los momentos decisivos, pero el Universitas Pécs ha acertado más en el último cuarto, y, en definitiva, se ha hecho con el triunfo.