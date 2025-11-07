Baloncesto
ENDESA LIGA
IDK logra la victoria, mientras Lointek y Araski sufren sendas derrotas
G. P. A. | EITB
Azu Muguruzaren taldea 82-70 gailendu zaio Estudiantesi. Araskik, berriz, 56-77 galdu du Valentziaren aurka; eta Murtziako Hozono Global Jairis taldeak 74-78 irabazi dio Lointeki.
Un partido del Lointek Gernika Bizkaia. Foto: Lointek Gernika Bizkaia
Euskaraz irakurri: IDK-k garaipena lortu du; Lointek Gernikak eta Araskik, ostera, galdu egin dute
IDK Euskotren, Kutxabank Araski y Lointek Gernika Bizkaia han disputado este viernes los partidos correspondientes a la 6ª jornada de la Liga Femenina Endesa.
Las de Azu Muguruza se han impuesto 82-70 al Estudiantes en casa, mientras que Araski y Lointek han caído jugando de locales ante el Valencia (56-77) y el conjunto murciano del Hozono Global Jairis (74-78).
Con estos resultados, IDK sigue en la zona alta de la tabla con 11 puntos, por delante del Lointek, que suma 9 puntos y se sitúa en la quinta plaza. Araski, por su parte, ocupa el décimo puesto con 8 puntos.