Baloncesto Operación Veronika Remenárová será intervenida en la rodilla derecha EITB Publicado: 17/11/2025 17:49 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 17:49 (UTC+1) El IDK Euskotren ha informado de que a la jugadora eslovaca se le realizará, este miércoles, una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres. Veronika Remenarova, IMAGEN: IDK EUSKOTREN

La jugadora del IDK Euskotren Veronika Remenárová será intervenida en su rodilla derecha, este miércoles, tal y como ha anunciado el lunes el club guipuzcoano. En concreto, a la baloncestista eslovaca se le realizará una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres.

El IDK Euskotren no ha precisado el tiempo en que Remenárová permanecerá en recuperación, siendo baja.