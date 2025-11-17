Baloncesto
Veronika Remenárová será intervenida en la rodilla derecha
El IDK Euskotren ha informado de que a la jugadora eslovaca se le realizará, este miércoles, una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres.
Veronika Remenarova, IMAGEN: IDK EUSKOTREN
Euskaraz irakurri: Veronika Remenarovari ebakuntza egingo diote eskuineko belaunean
La jugadora del IDK Euskotren Veronika Remenárová será intervenida en su rodilla derecha, este miércoles, tal y como ha anunciado el lunes el club guipuzcoano. En concreto, a la baloncestista eslovaca se le realizará una artroscopia, para llevar a cabo una extracción de cuerpos libres.
El IDK Euskotren no ha precisado el tiempo en que Remenárová permanecerá en recuperación, siendo baja.