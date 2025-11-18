Baloncesto
Refuerzo
Helmi Tulonen se incorpora al IDK Euskotren
EITB MEDIA
La jugadora finlandesa llega a Donostia para ayudar al equipo, tras el anuncio de la intervención de rodilla de Veronika Remenárová.
-
Helmi Tulonen, jugadora del IDK Euskotren
Euskaraz irakurri: Helmi Tulonen, IDK Euskotrenen fitxaketa berria
El IDK Euskotren ha anunciado este martes la incorporación de Helmi Tulonen al equipo. Según ha explicado el club donostiarra, la jugadora finlandesa de 26 años viene a colaborar en la recuperación de Veronika Remenárová, que debe someterse a una operación de rodilla.
En concreto, a la baloncestista eslovaca se le realizará una artroscopia, y aún no pueden determinar el tiempo que estará de baja.
¿¿ FICHAJE— IDK EUSKOTREN (@ibaetabasket) November 18, 2025
¿ La internacional absoluta finlandesa Helmi Tulonen llega a IDK Euskotren para ayudar al equipo las próximas semanas con la recuperación de Veronika Remenárová.
Ongi etorri, Helmi! ¿#IDKEuskotren | #BateraGOGOR pic.twitter.com/fuWiloeAYl