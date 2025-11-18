Cerrar

Baloncesto

Refuerzo

Helmi Tulonen se incorpora al IDK Euskotren

EITB MEDIA

La jugadora finlandesa llega a Donostia para ayudar al equipo, tras el anuncio de la intervención de rodilla de Veronika Remenárová.

  • Helmi Tulonen, jugadora del IDK Euskotren

    Helmi Tulonen, jugadora del IDK Euskotren

Euskaraz irakurri: Helmi Tulonen, IDK Euskotrenen fitxaketa berria

Noticias (2)

El IDK Euskotren ha anunciado este martes la incorporación de Helmi Tulonen al equipo. Según ha explicado el club donostiarra, la jugadora finlandesa de 26 años viene a colaborar en la recuperación de Veronika Remenárová, que debe someterse a una operación de rodilla.

En concreto, a la baloncestista eslovaca se le realizará una artroscopia, y aún no pueden determinar el tiempo que estará de baja. 

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online