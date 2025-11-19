Baloncesto Gernika KESB El Gernika KESB jugará en Sofía sus dos partidos europeos ante el Elitzur Ramla EITB Publicado: 19/11/2025 19:51 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 20:05 (UTC+1) El club vizcaíno ha confirmado que disputará en Bulgaria, y a puerta cerrada, sus duelos de EuroCup Women ante el equipo israelí. Partido de Lointek Gernika Bizkaia. Imagen: Lointek Gernika Bizkaia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Gernika KESB taldeak Sofian jokatuko ditu Elitzur Ramlaren aurkako Europako bi partidak

El Gernika KESB ha comunicado que ha decidido jugar en Sofía (Bulgaria) sus dos encuentros frente al Elitzur Ramla, programados para los días 25 y 27 de noviembre. La entidad ha explicado que hacerlo "a puerta cerrada y sin público" y en una sede neutral, "fuera de Gernika, Bizkaia y Euskadi", se ha presentado como "la opción más responsable y equilibrada" dadas las circunstancias que rodean la eliminatoria.



El club ha señalado que estos compromisos, decisivos para acceder a la siguiente fase de la EuroCup Women, "han suscitado una situación compleja que trasciende el ámbito estrictamente deportivo". En su comunicado, la junta directiva ha remarcado que se ha visto colocada "en el centro de un conflicto que no nos corresponde resolver", y que la supervivencia de la entidad "se ha visto seriamente amenazada" en caso de no disputar los partidos debido a las sanciones deportivas y económicas previstas.



La nota ha insistido en el "rechazo absoluto a toda forma de violencia", con mención expresa a la sufrida por la población civil palestina. Además, el club ha defendido que jugar en Gernika-Lumo carecía de sentido por la "profunda carga simbólica e histórica" de la localidad. "Sería moralmente incoherente que, en una ciudad símbolo universal de la paz y del sufrimiento civil, se celebrara un partido que genera tanta sensibilidad", ha apuntado.



El Gernika KESB ha recordado que esta fórmula supone un "esfuerzo financiero significativo" y ha solicitado el apoyo de las instituciones públicas y deportivas para afrontar los costes del desplazamiento a Sofía. La directiva ha subrayado que la decisión permite cumplir con la normativa europea "sin contradecir los valores" del club, mientras mantiene su compromiso con el baloncesto femenino y la sociedad a la que representa.