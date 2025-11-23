Baloncesto LIGA ENDESA Kutxabank Araski e IDK Euskotren ganan para mirar arriba, mientras que el Lointek Gernika pierde EITB Publicado: 23/11/2025 22:49 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2025 22:49 (UTC+1) Con estos resultados, IDK sigue está en 4ª posición con 13 puntos y el Araski sube hasta la 8ª con 10 puntos, los mismos que el Lointek Gernika, que se coloca justo por detrás, en 9ª posición. Imagen del partido Baxi Ferrol-IDK. Foto: IDK Euskotren Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek irabazi egin dute gora begiratzeko, eta Lointek Gernikak galdu egin du

Lointek Gernika Bizkaia, Kutxabank Araski e IDK Euskotren han disputado este domingo los partidos correspondientes a la 7ª jornada de la Liga Femenina Endesa.

Las primeras en jugar han sido las bizkaínas, que han perdido por 85-80 ante el Perfumerías Avenida tras un pobre segundo cuarto.

En cambio, el Kutxabank Araski ha logrado superar al Joventut por 74-80 en un partido muy igualado.

Por último, el IDK Euskotren también ha ganado en casa del Baxi Ferrol por 66-71 gracias a la ventaja conseguida en la primera parte.

Con estos resultados, IDK sigue está en 4ª posición con 13 puntos y el Araski sube hasta la 8ª con 10 puntos, los mismos que el Lointek Gernika, que se coloca justo por detrás, en 9ª posición.