Baloncesto Fichaje El Kutxabank Araski ficha a Alexy Mollenhauer, hasta el final de esta temporada EITB Publicado: 24/11/2025 17:33 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 17:33 (UTC+1) La alera azerbaiyana, de 27 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que jugó en el Movistar Estudiantes y en el Ensino Lugo. Alexy Mollenhauer; IMAGEN: ARASKI

Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik Alexy Mollenhauer fitxatu du, denboraldiko amaierara arte

El Kutxabank Araski ha fichado a la alera Alexy Mollenhauer, hasta el final de la temporada 2025-2026, tal y como ha informado, este lunes, el equipo vitoriano. La jugadora azerbaiyana, de 27 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que, en su trayectoria deportiva, ha jugado en el Movistar Estudiantes y en el Ensino Lugo.

El Kutxabank Araski espera que Mollenhauer aporte "puntos" y, "desde el primer momento, experiencia". Además de en Movistar Estudiantes y Ensino Lugo, ha jugado, como profesional, en estos equipos: Leganés, Vitoria SC Guimaraes y Al-Qazeres. Es internacional con la selección de su país.

"Teníamos claro que queríamos una jugadora que conociese la liga, para que la adaptación sea fácil y rápida. Es una alera grande, con muy buena mano de tres, y le gusta jugar en equipo", ha señalado Made Urieta, la entrenadora del Kutxabank Araski, en declaraciones recogidas por la página web del equipo vasco.