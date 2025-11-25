Baloncesto Eurocup Women Lointek Gernika golpea primero en Sofía y vence al Elitzur Ramla en el primer envite (65-81) EITB Media Publicado: 25/11/2025 20:36 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 20:45 (UTC+1) El equipo vizcaíno se ha ido por detrás en el marcador al término del primer cuarto tras un mal inicio, pero ha dominado en el resto de parciales para dar el primer paso en el objetivo de la clasificación. Imagen del choque disputado en Sofía (Bulgaria). Foto: Lointek Gernika Whatsapp

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak aurreneko kolpea eman du Sofian eta Elitzur Ramlari irabazi dio lehen neurketan (65-81)

El Lointek Gernika Bizkaia se ha enfrentado este martes al Elitzur Ramla en el Arena Izzi de Sofía en el primero de los dos partidos que en apenas 48 horas jugará en la capital búlgara contra el equipo israelí con el pase a la siguiente ronda de la Eurocopa femenina en juego. Las vizcaínas han golpeado en este primer envite ante las israelíes, logrando vencer por una diferencia de 16 puntos (65-81).

El choque no ha comenzado nada bien para el Lointek, que ha encajado un parcial de 7-0 en contra en los primeros dos minutos de juego. Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo vizcaíno se ha asentado y ha logrado acercarse en el marcador, pero sin conseguir voltearlo, por lo que se ha ido por detrás en el primer cuarto (26-16).

En el segundo cuarto, las de la villa foral si han logrado dar la vuelta al luminoso y ponerse por delante en la contienda, gracias, entre otros factores, a los ocho triples convertidos. Ane Olaeta ha sido la jugadora más sobresaliente del quinteto de Gernika. Así, las vizcaínas han infringido un parcial de 13-30 a las israelíes para irse ganando al descanso (39-46).

Tras el descanso, las dirigidas por Lucas Fernández han intentado seguir con el mismo guion y lo han logrado. El tercero ha sido un cuarto con escasa anotación (8-17), donde las defensas se han impuesto a los ataques, pero a pesar de ello las vizcaínas han estado más atinadas que las israelíes (47-63).

En un último cuarto igualado (18-18) las de la villa foral no han hecho más que rubricar la victoria con un juego sólido. Tras el lunar del primer cuarto, el quinteto de Gernika ha controlado el partido en todos los demás parciales, sellando una importante victoria.

El equipo vizcaíno decidió jugar estos dos últimos partidos de la fase de grupos en una sede neutral, a puerta cerrada y sin público, para evitar la presencia del Elitzur en Gernika-Lumo, una localidad que es "símbolo universal de la paz y del sufrimiento civil en los conflictos", destacó el club.

En el plano deportivo, el cuadro vizcaíno ha afrontado este primer encuentro después realizar un viaje de 3000 kilómetros apenas unas horas después de regresar de Salamanca, donde el domingo cayó con contundencia en su visita al Perfumerías Avenida.